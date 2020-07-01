دعم أوروبي لجهود مؤسسة النفط لاستئناف الإنتاج

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعربت بعثة وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا، عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في جهودها لاستئناف الإنتاج مع سعيها إلى ضمان الشفافية في استخدام إيرادات النفط.

وقالت بعثة وسفراء الاتحاد بيان مشترك أمس الثلاثاء، إن إقفال النفط قد حرم الشعب الليبي من أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من الإيرادات المفقودة، وتسبب في إلحاق أضرار للبنية التحتية الهامة منذ شهر يناير الماضي.

ودعا البيان، جميع الأطراف الليبية والإقليمية إلى الانخراط بشكل بناء في الجهود المبذولة لإنهاء إقفال النفط، بحسب ما نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على صفحتها في “فيسبوك”.

ودان البيان، بشدة وجود مرتزقة أجانب في ليبيا، بما في ذلك في حقل شرارة النفطي وفي أي بنية تحتية أخرى خاصة بقطاع النفط، مؤكدا أن وجود المرتزقة يعرض سلامة المنشآت والمرافق للخطر مما قد يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على إنتاج النفط في ليبيا.

وشدد البيان، على جميع الفاعلين الليبيين منهم والأجانب، ضرورة التأكد من تمكن مؤسسة النفط الوطنية من أداء مهامها الحيوية نيابة عن جميع الليبيين دون عراقيل، على حد قوله.