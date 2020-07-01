تركيا تجني الثمار..ساسي يقترح استئجار بواخر “تركية” لحل أزمة الكهرباء

أخبار ليبيا24

تعيش العاصمة الليبية طرابلس منذ 2011 أزمات عدة وملفات شائكة عجزت حكومة الوفاق عن حل أيًا منها رغم توفر الأموال والميزانيات، ومن بين هذه الملفات ملف الكهرباء.

وتشهد مناطق غرب ليبيا وضعًا غير مستقر لشبكة الكهرباء منذ تسع سنوات تقريبًا حيث تتفوات ساعات طرح الأحمال على المدن والمناطق وتصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي فيها إلى 22 ساعة في بعض الأحيان.

وفي الأيام الأخيرة شهد انقطاع التيار الكهربائي وضعًا لايمكن السكوت عنه، وتلبية لدعوة أطلقها نشطاء ، خرجت مظاهرة الأحد الماضي لعدد من سكان العاصمة طرابلس أمام مقر الشركة العامة للكهرباء مطالبين برحيل إدارة الشركة بعد فشلها في حلحلة الأزمة واستمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

وطالب المتظاهرين بخروج إدارة الشركة لهم والتحدث معهم عن أسباب هذه الأزمة وقد تفاجؤوا بخروج مدير الشركة التابع للرئاسي علي ساسي مع عناصر مدنية من مرافقيه المدججين بالسلاح.

وطالب ساسي المتجمهرين بالرحيل بعد أن هددهم بالاعتقال على يد عناصره واتهم بعضهم بأنهم مندسين لصالح خصومه ومنافسه في الشركة و أنهم ”أزلام و أتباع حفتر ” ويسعوون للفوضى.

وأكد شهود عيان أن عناصر الحراسة رفعت السلاح في وجوه المواطنين المتظاهرين الذين لم يطالبوا إلا بحل مشكلة الكهرباء التي تنقطع عليهم لساعات طوال مع ارتفاع حر الصيف .

وعقب هذه المظاهرة بيومين ولقاء المدير التنفيذي لشركة العامة للكهرباء السفير التركي لدى حكومة الوفاق سرحان آكسن، قال :”الحل الوحيد المتوفر لحل الأزمة جزئيًا رغم أنه “باهظ الثمن” هو العرض الذي قدمه لي سفير تركيا في طرابلس”.

وتابع ساسي حديثه :” أن الحل الذي قدمه السفير هو عبر شراء وحدات متنقلة وإيجار سفن توليد تركية تولد جميعها 1500 ميغا من إجمالي عجز 2500 ميغا”.

وأعقب هذه المقدمات، اقترح المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي على رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج بشكل رسمي حلين لمعالجة إشكالية العجز في توليد الكهرباء.

وتضمن مقترح ساسي الأول توليد التيار الكهربائي عبر عقد استئجار بواخر الطاقة الكهربائية لمدة ستة أشهر ، أو إلى حين إيجاد حل يضمن تفعيل التعاقدات ذات العلاقة بإنشاء محطات جديدة وصيانة المحطات القائمة .

فيما تضمن المقترح الثاني للمدير التنفيذي للشركة توليد الطاقة الكهربائية عن طريق عقد شراء محطات مجرورة لتوليد الكهرباء، مؤكدَا وجود دراسة فنية للمشروع تضمن توفر ما قيمته 600 ميغا وات و ذلك من خلال شراء 20 محطة متنقلة.

وأكد ساسي أنه بحسب السفير التركي لدى ليبيا الذي التقاه الأيام القليلة الماضية فإن دولة تركيا لاتمانع في إرسال مالدى شركاتها من خبراء و كوادر فنية متخصصة في الكهرباء إلى ليبيا، بما يحقق حلول ولو جزئية لمشكلة الكهرباء.

واقترح المدير التنفيذي للشركة على السراج إصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة تتولى المقترحان وإصدار التوصيات ذات العلاقة بالخطوات الفنية ولسرعة الإجراء التي تتماشى مع الظروف الحالية لشبكة الكهرباء على أن تضم اللجنة أعضاء من شركة الكهرباء، ومندوب عن المجلس الرئاسي، و مندوب عن ديوان المحاسبة، ومندوب عن وزارة المالية، ووزارة الداخلية، والمصرف المركزي.

وفي ذات السياق، وحول توجه تركيا السريع نحو جني ثمار تدخلها في ليبيا، كان رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا أكد أمس الثلاثاء أن تواجد محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير في تركيا لتعويض الشركات التركية.

وأضاف آغا أن هناك معلومات مؤكدة أن وجود الكبير في تركيا لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ الاتفاقية المبرمة مابين حكومة الوفاق والحكومة التركية لغرض تعويض الشركات التركية التي كانت لها عقود قبل عام 2011.

وأشار رئيس لجنة السيولة عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إلى أن قيمة تعويضات الشركات التركية تقدر بما يقارب ثلاثة مليار دولار.

وأوضح آغا أن الصورة التي ظهر فيها الصديق الكبير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومحافظ البنك المركزي التركي هي احتفالا ببدء تنفيذ هذه الاتفاقية.