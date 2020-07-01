باشاغا يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي المواضيع ذات الاهتمام المشترك

أخبار ليبيا 24

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ظهر اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، الآن بوجيا، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت داخلية الوفاق، في بيان لها، أن الاجتماع استعرض العلاقات بين حكومة الوفاق، وبعثة الاتحاد الأوروبي، موضحة أن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أدان الجرائم ارتكبتها، ما وصفها بـ”ميليشيات ومرتزقة حفتر”، في المناطق التي كانت مُسيطرة عليها خلال اعتداءها على طرابلس، حسب بيان الداخلية .

وحسب البيان، تطرق الاجتماع، لقضية تفكيك ونزع الألغام من المناطق المحررة, وإمكانية دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوفاق في هذا الشأن، كما تناول الاجتماع أيضًا مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية.

وفي ذات السياق، ذكر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أن حكومة الوفاق، قامت بمجهودات جبارة في مكافحة هذه الظاهرة, مما يتطلب من الاتحاد الأوروبي المساعدة في مواجهة هذه الظاهرة باعتبار أن ليبيا دولة عبور لهؤلاء المهاجرين، وليست دولة المقصد.

وفي الختام، ناقش الاجتماع، موضوع مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة, بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، بين الاتحاد الأوروبي، وحكومة الوفاق.