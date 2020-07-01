العليا لمكافحة كورونا تبحث تثبيت دعائم وأركان الأمن الغذائي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقدت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا اجتماعا مع اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا، بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور حسن الزيداني وعددا من مسؤولي الوزارة .

وافتتحت اللجنة اجتماعها الذي عقد بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء، بالإطلاع على الوضع الوبائي للبلاد، مطلعة على أوضاع مراكز الحجر والعزل الطبي ولجان التقصي والرصد العاملة في مواجهة الوباء.

واطلعت اللجنة على عدد الحالات المصابة بالمرض، النشطة منها، وكذلك التي تم شفاؤها، إضافة إلى تلك التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.

وأكدت اللجنة على ضرورة الاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم تنفيذها لضمان عدم تفشي هذا الوباء وخروجه عن السيطرة .

وأكدت اللجنة أن كافة التدابير الوقائية والاحترازية المتعلقة بالجانب الأمني والخدمي التي تم اتخاذها في السابق ضمنت عدم انتشار الوباء بشكل سيء.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة مع وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، ووكيل الوزارة، ومستشارها، أوضاع الثروة الحيوانية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقررت اللجنة بناء على طلب وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية السماح لمربي المواشي نقل قطعان الماشية بين مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وسبق لوزارة الداخلية أن منعت نقل الأغنام إلى غرب البلاد للمحافظة على استقرار أسعارها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مع وزارة الزراعة أوضاع المحاصيل الزراعية ودوائر الحبوب في مناطق الجنوب الشرقي لليبيا، وآليات نقلها لأسواق جملة تجميعية في وسط البلاد تسهيلا لتنقلها بين المدن.

وتأتي هذه الإجراءات لتثبيت دعائم وأركان الأمن الغذائي خلال الأزمة الراهنة خاصة مع تعطل العديد من رحلات الشحن ضمن الإجراءات التي فرضتها الدول في مواجة وباء كورونا.