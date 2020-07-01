السراج لـ”غوتيريش”: لا يمكن اعتبار حفتر شريك سياسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيَا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، في بيان له، أن غوتيريش، أعرب للسراج عن انزعاجه وصدمته الشديدة جراء اكتشاف عدد من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، إضافة إلى زرع الألغام في مناطق سكنية بضواحي طرابلس، حسب قوله .

وحسب البيان، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف لكشف الجناة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مُعربًا عن ترحيبه بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في ليبيا، ومؤكدًا حرص الأمم المتحدة، على الاسراع في تعيين مبعوث جديد للبعثة الأممية لدى ليبيا لاستئناف العملية السياسية.

وبدوره، قال السراج، أنه رغم إعلان حفتر، حربه على الليبيين منذ أكثر من سنة، إلا أن العالم كله شهد هزيمته وانتهاء مشروع عسكرة الدولة على أسوار طرابلس بفضل بسالة قوات الوفاق وعناصر بركان العضب وعدالة القضية”، حسب وصفه .

وأردف السراج، أنه لم ينتج عن هذه الحرب إلا القتل والدمار والانتهاكات الجسيمة بسبب حفتر ومن يدعمه، وغياب المسائلة الدولية والعقاب، مُستدركًا قوات الوفاق ستستمر في أداء مهامها والدفاع عن السيادة ضد التدخلات الخارجية غير الشرعية والقضاء على الانقلابيين والمجرمين ومن يدعمهم لتطهير كامل التراب الليبي، ولن نسمح بمجموعات المرتزقة الإرهابيين بالسيطرة على موارد النفط والتحكم بثروات الليبيين، وإعادة فتح المنشآت النفطية هدفٌ لا تنازل عنه”.

ووفقًا للبيان أيضًا، زعم السراج، أنه كان منذ البداية يدعو للحوار السياسي والجلوس لإيجاد حل شامل، مُطالبًا المجتمع الدولي بالتعامل مع الأمر بشكل مختلف، مُبينًا “لا يمكن استمرار البعض في اعتبار حفتر شريكًا سياسيًا، وإضفاء الشرعية عليه بعد اليوم، والداعمين له يتنصلون منه، ويزعمون أنهم لم يكونوا يومًا مؤيدين للعدوان”.

وواصل السراج، أن القضايا تلاحق حفتر في كل مكان، وأنه يرحب بكل الجهود التي تسعى لإيجاد نخب جديدة تشارك في الحوارات السياسية وبالأخص من الشرق الليبي، ممن يؤمنون ببناء الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة.

وفي ختام البيان، أكد السراج، للأمين العام للأمم المتحدة، أنه يرى أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الرجوع للشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية “الهشة” من خلال الانتخابات العامة ودستورٍ دائم للبلاد وعدم تكرار أخطاء الماضي، وفق قوله.