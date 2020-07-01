الجراري: السفن القادمة لميناء طبرق تخضع للإجراءات الصحية

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري اليوم الأربعاء أن جميع السفن التجارية القادمة إلى ميناء طبرق التجاري تخضع الإجراءات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد الجراري في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أنه يمنع نزول طاقم السفينة إلى رصيف الميناء كما يمنع صعود أي شخص لها، ويتم إنزال الحاويات من السفينة آلياً ويتم رشها وتعقيمها قبل فتحها.

وفي ذات السياق، أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية وصول أربعة سفن إلى رصيف ميناء طبرق وهي السفينة سيرانو القادمة من ميناء دمياط المصري وعلى متنها عدد 60 حاوية لتجار من طبرق وبها مواد غذائية مختلفة.

وأوضح الجراري أنه وصلت أيضًا إلى الميناء سفينة قادمة من شرق آسيا وعلى متنها 35 ألف طن من الأرز خاص بتجار المنطقة الشرقية بالكامل، إضافة إلى سفينة أخرى على متنها 5000 طن من الأسمنت المكيس وسفينة أخرى على متنها 3000 طن من الأسمنت السائب.

وذكر رئيس الغرفة أنه سيتم خلال الأيام المقبلة استيراد أكثرمن 10 آلاف رأس من الأغنام من إسبانيا، وكذلك أعلاف قبل عيد الأضحى القادم لتخفيف العبء على المواطنين خلال العيد .