الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا تسير قافلة طبية إلى سرت

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أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا اليوم الأربعاء تسيير أول قافلة طبية إلى مدينة مدينة سرت.

وأوضح مكتب الإعلام في اللجنة أن القافلة تضم 6 أطباء في تخصصات مختلفة لمدة 10 أيام لتخفيف العبء على مستشفيات مدينة بنغازي ولتوفير وتقديم أفضل خدمات طبية داخل مدينة سرت.

وقال مدير عام مركز الكيش بالعيادات التخصصية ورئيس القوافل الطبية الدكتور مرعي الفسي :”إن هذه القافلة جاءت وفقاً للالتزام بتوجيهات اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بشأن عزل المدن، الأمر الذي يتطلب توفير الخدمات الطبية داخل كل المدينة”.

وتابع الفسي :” كان هذا المقترح عن طريق وزير الصحة سعد عقوب بشأن توفير الخدمات داخل المدن لتخفيف الحمل عن مدينة بنغازي ، وتأكيداً على حجر وعزل المدن تفادياً لتفشي عدوى كورونا”.

وذكر مدير عام مركز الكيش أن القافلة الطبية اليوم تضم 6 أطباء في تخصصات مختلفة ومهمة منها الباطنة والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وغيرها.

وأكد الفسي أن القوافل الطبية مستمرة والهدف منها الاستفادة بالسعة السريرية في هذه المدن وتقديم الخدمات الطبية لهم من قبل مُدنهم دون التنقل لبنغازي والمناطق المجاورة ، بحيث تكون كل مدينة مسؤولة عن المناطق المجاورة لها.

ومن جهته، قال مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة إنه تم تكليف إدارة المستشفيات من قبل الوزارة بالإشراف على القافلة بالتنسيق مع مسؤول تسيير القوافل الطبية مدير مركز الكيش مرعي الفسي.

وأضاف العيضة :”باشرنا اليوم في تسيير أول قافلة طبية لبلدية سرت وستكون تباعاً لكل أسبوع الى 10 أيام سيتم إرسال فريق متخصص في الكوادر الطبية التي تحتاجها بلدية سرت”.

وأفاد مدير إدارة المستشفيات أنه سيتم تسيير قوافل إلى الجنوب الليبي والمناطق التي تحتاج لتغطية العجز في العناصر الطبية في الفترة المقبلة في الأسبوع القادم وستستمر بشكل دوري.

وأوضح العيضة أن تسيير القوافل سيكون تحت تنظيم وإشراف وزارة الصحة مباشرة وسيتم توفير تغطية مادية (مكافأت ) للكوادر الطبية.