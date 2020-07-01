أركان الوفاق تتقدم بمقترح للسراج لإنشاء حرس وطني لدمج القوة المساندة

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تقدمت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي – التابعة لحكومة الوفاق – اليوم الأربعاء بمقترح إلى رئيس المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي- فايز السراج لإنشاء حرس وطني لدمج القوة المساندة في مؤسسات الدولة.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق الركن محمد المهدي شكلنا لجنة بموجب قرارنا رقم 410 لسنة 2019 تتولى إعداد رؤية لدمج القوى المساندة بمؤسسات الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المهدي أن هذا الأمر تم بالاستناد على مخرجات الندوة التي رعتها رئاسة الأركان العامة بعنوان “إدماج القوى المساندة في مؤسسات الدولة” واجتمعت اللجنة بصفة دورية على مدار خمسة أشهر وقد عرضت علينا تقريرها الختامي وتوصياتها ونتائج أعمالها.

وأضاف رئيس الأركان التابع للوفاق أن أهم توصيات اللجنة إعداد قاعدة بيانات دقيقة، وتفعيل مشاركة عدد من مؤسسات الدولة في إدماج القوى المساندة.

وأفاد أن من التوصيات أيضًا إعادة تقييم كافة التشريعات الصادرة ذات العلاقة بالقانون رقم 01 لسنة 2014 بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين أثناء ثورة 17 فبراير.

وذكر المهدي أن توصيات ونتائج أعمال اللجنة التقييم القانوني للتشريع رقم 02 لسنة 2015 والمتعلق بإنشاء جهاز الحرس الوطني والصادر عن المؤتمر الوطني العام في 10 مارس 2015.

وأكد ئيس الأركان أن هذا الجهد يتناول موضوعات عديدة منها ما يدخل ضمن صلاحيات مجلس الوزراء باعتباره ضمن السياسات العامة ومنها مشروع قرار القائد الأعلى بإنشاء الحرس الوطني.

وقال المهدي :”رأينا أن نعرض عليكم ما يتصل بالفقرة الرابعة المتعلقة بإنشاء الحرس الوطني باعتباره ضرورة ملحة في هذه الظروف الحالية التي تمر بها بلادنا على أن نحيل إليكم أعمال اللجنة كاملة في وقت لاحق بعد مراجعتها وتدوين أي ملاحظات نرى ضرورة إضافتها”.