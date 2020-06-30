مليشيا “الردع” تضبط عناصر حاولوا سرقة منازل في ترهونة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن مليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق قبضت على عدد من عناصر المليشيات حاولوا سرقة منازل في مدينة ترهونة.

وأوضح المصدر أن مليشيا “قوة الردع الخاصة” ألقت القبض على المليشياوي أحمد شوبار و أسامة مفتاح سلطان وهو مصاب بأعيره نارية ومن سكان منطقة قصر خيار.

وأشار المصدر إلى أن مليشيا الردع تمكنت كذلك من القبض على عناصر أخرى من مسلحي مليشيات مصراتة حاولوا جميعهم السطو وسرقة عدد من المنازل في مدينة ترهونة.

يشار إلى أن مدينة ترهونة تعرضت لأكبر عمليات السرقة والنهب والخراب والتدمير من قبل مليشيات حكومة الوفاق التي نهبت واحرقت وسرقت كل مدينة أو بلدة تمكنت من السيطرة عليها.