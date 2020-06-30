مكافحة الأمراض: تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا 

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا الإثنين عن تسجيل عدد 40 عينة موجبة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني في بيان له أنه استلم عدد (704) عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (333) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (100) عينة.

-مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (100) عينة.

-مختبر فرع المركز مصراتة عدد (43) عينة.

-مختبر فرع المركز سبها عدد (94) عينة.

-مختبر فرع المركز الجفرة عدد (2) عينة.

-مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (32) عينة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن النتائج كانت عدد (664) عينة سالبة، وعدد (40) عينة موجبة.

وأوضح المركز الوطني أن العينات الـ (40) الموجبة هي عدد (3) حالات جديدة، وعدد (37) حالة مخالطين.

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن من ضمن العينات السالبة تماثل عدد (10) حالة للشفاء، إضافة إلى تسجيل عدد (2) وفيات.