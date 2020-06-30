مركز مكافحة الأمراض يطلق حملة وطنية للتوعية بفيروس كورونا بالجنوب

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في جنوب البلاد، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأوضح المركز، أن هذه الحملة تهدف إلى الحد من انتشار وباء كورونا من خلال نشر الحقائق لا الخوف، وزيادة رفع توعية ومعرفة المواطنين حول مخاطر الوباء، بحسب ما ذكر مدير المركز بدرالدين النجار.

وقال النجار، إن الحملة تتضمن تقديم إرشادات عن التدابير الوقائية عبر كافّة وسائل الإعلام المتاحة في الجنوب، والتي تشمل محطات التلفزيون المحلية وقنوات الراديو وصفحات خاصة على شبكة الإنترنت، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقا للنجار، فإن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ستشمل أيضا العمل مع المؤثرين الرئيسيين في المجتمع والعاملين في مجال الصحة، بحسب ما نشر مركز مكافحة الأمراض على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وأشار المركز، إلى أن الحملة أطلقها بحضور مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين، ووكالة التعاون الفني والتنمية، والهيئة الطبية الدولية.