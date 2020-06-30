لقاء أردوغان بالكبير يطرح تساؤلات عدة مغردون يعلقون على لقاء أدروغان بالكبير في إسطنبول

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أثار الاجتماع الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول بمحافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، يوم الإثنين، سلسلة تساؤلات حول الأسباب الكامنة ورائه.

وقال المصرف المركزي الليبي، في بيان مقتضب، إن الطرفين ناقشا الملفات المشتركة، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

وجاء اللقاء عقب سلسلة اجتماعات عقدها الكبير مع مسؤولين ماليين في تركيا على رأسهم وزير المالية والخزانة، براءات البيرق، تبعه اجتماع آخر مع محافظ البنك المركزي التركي، مراد أويصال.

وعلّق رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي آغا، على الاجتماع قائلًا: “فواتير السداد قد حان وقت استحقاقها، احتياطات ليبيا للأسف أصبحت في متناول المعتوه أردوغان بحضور الخانع المنبطح الصديق الكبير”. وتابع، “صورة تحمل في طياتها الكثير”.

فواتير السداد قد حان وقت استحقاقها ،احتياطات ليبيا للاسف اصبحت في متناول المعتوه اردوغان بحضور الخانع المنبطح الصديق الكبير صورة تحمل في طياتها الكثير Posted by Ramzi Ragab Salim on Monday, June 29, 2020

وسبق أن حذّر آغا، من أن تركيا ستقوم بوضع يدها على مساهمات المصرف الليبي الخارجي في البنوك، وذلك تنفيذا لأحكام لصالح شركات تركية.

في المقابل علق عدد من النشطاء على موقع تويتر، حول الاجتماع، حيث كتب أحد المرغدين يقول، “مفارقات لم تحدث إلا في ليبيا. محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد المحترم الصديق الكبير يلتقي الرئيس أردوغان، ليناقشا السياسة المالية في ليبيا”.

وأضاف، “بحدود دراستي في العلاقات الدولية واطلاعي على كثير من الأحداث، لم يحدث أي لقاء في التاريخ، بأن محافظ مصرف مركزي يلتقي برئيس دولة أجنبية!”.

مفارقات لم تحدث إلا في ليبيا.

محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد المحترم الصديق الكبير يلتقي الرئيس أردوغان، ليناقشا السياسة المالية في ليبيا.

بحدود دراستي في العلاقات الدولية وإطلاعي على كثير من الأحداث، لم يحدث أي لقاء في التاريخ، بأن محافظ مصرف مركزي يلتقي برئيس دولة أجنبية ! pic.twitter.com/j2GXNvW9rA — Mohamed Althabet (@MohamedEthabet) June 29, 2020

وكتب مغرد آخر يقول، “رئيس دولة يستقبل محافظ مصرف المركزي لدولة أخرى. الصديق الكبير محافظ مصرف مش مسؤول سياسي. رزق اليتامى والشعب راقد الريح في رقبتك يا (..) حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم سرقة وحلب الدولة الليبية عيني عينك من أردوغان”.

وعلّق مغرد آخر، “محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير التقى مع أردوغان في تركيا اليوم. كيف تبونا نؤيد استئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط، إللي كل إيراداتها حتمشي لمصرف ليبيا المركزي والعميل الصديق مازال هو المحافظ؟”.

وقال آخر في تغريدة، يقول: “أردوغان مع الصديق الكبير. السفير التركي في ليبيا مع علي ساسي، أعتقد أن هناك أمرًا ما سيحدث قريبا!!!”.

وأضاف آخر، “راحت الهيبة والسيادة، ومرحبا بليبيا العثمانية، لقاء (..) الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي مع العثماني رجب أردوغان”.