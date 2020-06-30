في قضية سرقة..أمن بنغازي تضبط أحد أصحاب السوابق

75

أخبار ليبيا24

تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي من إلقاء القبض على شخص من ذوي السوابق و مطلوب لدى عدة جهات أمنية لقيامه بسرقة شركة مواد بناء ومنازل خاصة بمواطنين.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في مديرية الأمن أن معلومات توفرت لدى قسم البحث الجنائي بالمديرية من أحد المصادر السرية الموثوق بها مفاد هذه المعلومات قيام شخص من ذوي السوابق بسرقة شركة لمواد البناء وسرقة عدة منازل خاصة بمواطنين.

وأكد مكتب الإعلام أنه على الفور وعقب صدور التعليمات تم إعداد كمين محكم لضبطه وعند ضبطه حاول الفرار وقام بمقاومة أعضاء التحريات بالقسم إلا أنه تم القبض عليه والأنتقال به إلى القسم.

وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى أنه بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه وأنه مطلوب لدى عدة مراكز على ذمة محاضر ومن ضمنها مركز شُرطة الصابري ومركز شُرطة بوعطني وكذلك مركز شُرطة الكويفية وقاريونس والعروبة.

ولفت مكتب الإعلام الأمني في مديرية الأمن إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى جهات الإختصاص.

المزيد من الأخبار

مكافحة الأمراض: 802 إصابة كورونا في ليبيا و206 متعافي

مكافحة الأمراض: تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا 

أهالي زليتن يحتجون بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة 

المريمي: حكومة الوفاق مغلوب على أمرها والحل العسكري الخيار الأخير 

المزيد

مكافحة الأمراض: 802 إصابة كورونا في ليبيا و206 متعافي

مكافحة الأمراض: تسجيل 40 إصابة بفيروس كورونا 

أهالي زليتن يحتجون بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة 