في قضية سرقة..أمن بنغازي تضبط أحد أصحاب السوابق

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تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي من إلقاء القبض على شخص من ذوي السوابق و مطلوب لدى عدة جهات أمنية لقيامه بسرقة شركة مواد بناء ومنازل خاصة بمواطنين.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني في مديرية الأمن أن معلومات توفرت لدى قسم البحث الجنائي بالمديرية من أحد المصادر السرية الموثوق بها مفاد هذه المعلومات قيام شخص من ذوي السوابق بسرقة شركة لمواد البناء وسرقة عدة منازل خاصة بمواطنين.

وأكد مكتب الإعلام أنه على الفور وعقب صدور التعليمات تم إعداد كمين محكم لضبطه وعند ضبطه حاول الفرار وقام بمقاومة أعضاء التحريات بالقسم إلا أنه تم القبض عليه والأنتقال به إلى القسم.

وأشار مكتب الإعلام الأمني إلى أنه بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه وأنه مطلوب لدى عدة مراكز على ذمة محاضر ومن ضمنها مركز شُرطة الصابري ومركز شُرطة بوعطني وكذلك مركز شُرطة الكويفية وقاريونس والعروبة.

ولفت مكتب الإعلام الأمني في مديرية الأمن إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى جهات الإختصاص.