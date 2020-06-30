طفلة تُشفى من كورونا بمستشفى الهواري في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن مدير عام مستشفى الهواري العام بنغازي الدكتور عبدالرحمن يوسف، خروج طفلة كانت مصابة بفيروس كورونا من المستشفى بعد شفائها وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لها .

يوسف كشف – حسب بيان منشور على صفحة المستشفى بموقع فيسبوك – عن نقل حالة مصابة بفيروس كورونا كانت تخضع للعلاج بغرفة العناية الفائقة إلى قسم الإيواء بالمستشفى، وذلك بعد تحسن حالتها، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس والمتواجدين بقسم الإيواء بالمستشفى إلى 41 مصابًا.

والسبت الماضي، أعلن مدير المستشفى، التوقف عن استقبال أية حالات إصابة جديدة بعد بلوغ القدرة التشغيلية القصوى للمستشفى بوصول عدد المصابين بقسم الإيواء إلى 40 مصابًا.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في جنوب البلاد، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأوضح المركز، أن هذه الحملة تهدف إلى الحد من انتشار وباء كورونا من خلال نشر الحقائق لا الخوف، وزيادة رفع توعية ومعرفة المواطنين حول مخاطر الوباء.