شركة الخليج تحقق إنجاز متميز في حقل السرير 

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أكد رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان أن الشركة تمكنت خلال الأيام الماضية من تحقيق إنجاز متميز بالبئر (c-318) بحقل السرير.

وأضاف بن شتوان أن هذا الإنجاز تم من خلال الجهود المكثفة لزيادة القدرة الإنتاجية ورفع معدلات إنتاج الآبار.

وأشار رئيس لجنة الإدارة إلى أن هذه الخطوة تمت بتنفيذ الصيانة الناجحة لعزل المياه ودعم الإنتاج النفطي للبئر بواسطة استعمال أحدث الأدوات والطرق للوصول إلى هذه النتائج.

وأوضح بن شتوان أن الصيانة تكللت بتحقيق زيادة في إنتاج النفط للبئر من 300 برميل/يوم إلى 1403 برميل/يوم، بالإضافة إلى التخلص من المياه المصاحبة من 1400 برميل/يوم من المياه إلى صفر من المياه.

