سيّالة يرد على انتقادات ماكرون اللاذعة لتركيا ماذا قال سيّالة تجاه تصريحات ماكرون ضد تركيا؟

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قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، ردًا على الانتقادات اللاذعة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضد تركيا، إنه كان يأمل أن يصدر من الرئيس تصريحا يفيد برفضه لـ “عدوان حفتر” على العاصمة طرابلس منذ 14 شهرًا أي منذ “الهجوم الغادر”.

وواصل ماكرون تصعيد لهجة الانتقادات ضد تركيا على خلفية الملف الليبي، إذ اتهم الرئيس الفرنسي يوم الإثنين تركيا بنقل مرتزقة إلى ليبيا، معتبرا الدور التركي “مسؤولية تاريخية وإجرامية”.

وتدعم أنقرة سياسيا وعسكريا حكومة الوفاق في طرابلس، وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، “أعتقد أنها مسؤولية تاريخية وإجرامية لبلد يزعم أنه عضو بحلف شمال الأطلسي”. وأضاف أن تركيا “تستورد” مقاتلين من سوريا “بكثافة”.

ولفت ماكرون، إلى أن إرسال تركيا للمرتزقة إلى ليبيا يحمل أخطارا عدة على دول الجوار وأوروبا.

وسبق أن ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ”لعبة خطيرة” تمارسها تركيا في ليبيا، معتبرا أنها تشكل تهديدا مباشرا للمنطقة وأوروبا، وذلك في تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين.