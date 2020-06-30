سرقة أسلاك ضغط عالي بتاجوراء

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أعلنت الشركة العامة للكهرباء قيام مجموعة وصفتها بالخارجة عن القانون بسرقة أسلاك ضغط عالي من خط الزطارنة فرعية النشيع بالقرب من تاجوراء.

وأشارت الشركة، أن طول الخطوط المسروقة يبلغ نحو 900متر، موضحة أن هذا الخط يغذي قرابة 20محول هوائي ومحطة جاهزة.

وتتواصل حوادث سرقة أسلاك ومحطات الكهرباء، بشكل متكرر، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق عديدة في الغرب الليبي.

واشتكت الشركة العامة للكهرباء، من ظاهرة سرقة خيوط الكهرباء ومعداتها الفنية، منوهة إلى أن هذه السرقات تثقل كاهل الشركة وتكلفها مبالغ طائلة، وتؤدي إلى ضعف في مستوى الخدمات، وتحديدا وصول التيار الكهربائي إلى كل المناطق.