سرت تستعد لاحتضان الصالون السياسي في دورته 13 يشارك في الصالون نخبة من الأساتدة الجامعيين والمختصين والقانونيين

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت الأستاذ سالم عامر سالم مع وفد من وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الترتيبات النهائية لإقامة الصالون السياسي في دورته الثالثة عشر والمنتظر أقامته بمدينة سرت .

وكان مدير إدارة التنسيق بوزارة الخارجية ومدير مكتب التفتيش والرقابة بالوزارة ومدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بسرت قد اتفقوا مع بلدية سرت على إقامة الصالون بمدرج مصباح العروى بجامعة سرت خلال اليوميين القادمين .

وسيشارك في الصالون السياسي نخبة من الأساتدة الجامعيين بجامعة سرت، والمختصين والقانونيين والمجلس التسييري للبلدية ومسؤولي مختلف القطاعات والشركات والهئيات والمصارف ومؤسسات المجتمع المدني .