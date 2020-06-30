دي مايو: ليبيا ليست سوريا لأسباب جغرافية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف التدخل الخارجي في ليبيا، وتعزيز عملية الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة بين الليبيين.

دي مايو ذكر في مقابلة له، عبر صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، أنه في مؤتمر برلين، تعهد الفاعلون بالالتزام واحترام قرارات المؤتمر، مؤكدًا أن العملية “إيريني” الأوروبية ستعمل على فرض حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وبيّن أن احتمالية تحويل ليبيا إلى سوريا، تمثل حال من الخوف العديد من المراقبين، موضحًا أن ليبيا ليست سوريا، لأسباب جغرافية هي بالضرورة محاور استراتيجية، مُشيرًا إلى أن هناك دول بالطبع ستزيد من نفوذها، إلا أنه يجب العمل من أجل سيادة الشعب الليبي ووحدة ليبيا.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رأى أن زيارة السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وقائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، ستيفين تاونسند، إلى مدينة زوارة، للقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فائز السراج، مؤشر على القلق والاهتمام المتجدد من قبل الولايات المتحدة بالأزمة الليبية.

وذكر دي مايو، خلال جلسة استماع، الخميس الماضي، أمام لجان الخارجية والدفاع في النواب والشيوخ الإيطالي، إن الزيارة بمثابة إشارة إيجابية، مُضيفًا “ليس بمحض الصدفة، في الآونة الأخيرة، بمناسبة مكالمتي الهاتفية الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جددت الرغبة الإيطالية في انخراط أكبر من جانب الولايات المتحدة”.