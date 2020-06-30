دفاع النواب تحذر من فتح الموانئ النفطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، من تدفق إيرادات النفط لتمويل المليشيات لقتل الليبيين، بعدما ظهرت مطالبات عدة بضرورة فتح الموانئ النفطية.

وقال الميهوب، في بيان له، إن تحذيره جاء بعد الظهور العلني لحكام تركيا بصورة الآمر الناهي على مفاصل الدولة الليبية، في انتهاك صارخ لسيادة الدولة وهيبتها.

وكانت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، أعربت عن تطلعاتها إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة بعد وقف إطلاق النار، موضحة أن ذلك تقديرًا منها للأزمة الخطيرة التي يمر بها الاقتصاد الليبي.

وذكرت في بيان لها، أنه يجب وضع آليات تضمن توزيع عوائده بشكل عادل علي كل الليبيين، وضمان عدم وصولها للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون.

وأكدت اللجنة أنها تبذل أقصى الجهود في سبيل ذلك، موضحة أن التأخير يعود إلى الإصرار على عدم توقيع وقف إطلاق النار من قبل حكومة الوفاق.

وجددت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، تأكيدها بأن النفط ثروة لجميع الليبيين، بدون تمييز، ويجب أن ينعم بخيراته الجميع، مُحذرة من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط، مُبينة أن ذلك سيهدد بإتلاف المرافق النفطية، التي يستحيل معها أي عودة سريعة للتصدير.