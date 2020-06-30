خالد مخلوف: اعتماد تعديل اللوائح التنفيذية والفنية لاتحاد القوة البدنية 

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة العليا للتحكيم بالاتحاد الليبي للقوة البدنية خالد عبدالسميع مخلوف إن اللجنة اختتمت اجتماعها العادي الأول لعام 2020م بعد اعتماد تعديل اللوائح التنفيذية والفنية للاتحاد الليبي للقوة البدنية.

وأضاف مخلوف أن الاجتماع الذي عقد الإثنين في قاعة اجتماعات الجامعة الليبية الدولية في بنغازي كان تحت ثلاثة بنود.

ولفت عضو اللجنة إلى أن البند الأول اختيار اللجان الفرعية للتحكيم بالمنطقة الغربية والشرقية، والبند الثاني كيفية إقامة دورات وامتحانات واعتماد حكام جدد وتنمية قدرات الحكام، والبند الثالث ما يستجد من أعمال.

وتابع :“بخصوص البند الأول تم تكليف لجنتين فرعيتين للحكام للمنطقة الغربية والشرقية، تكونت لجنة التحكيم الفرعية بالمنطقة الشرقية من خالد الحداد رئيس اللجنة وفتحي بوراس مقررًا وعضوًا للجنة، وأرحومة المجبري عضوًا”.

وأشار مخلوف إلى أن اللجنة الفرعية للحكام بالمنطقة الغربية جاءت برئاسة محمد المحجوب، وحلمي نصرات مقررًا وعضوًا للجنة، ومصطفي التركي عضوًا.

وذكر عضو اللجنة العليا للتحكيم أنه تم الموافقة بالإجماع على اللجنتين الفرعيتين في المنطقة الغربية والشرقية.

وأكد مخلوف أنه تم أيضًا في البند الثاني الموافقة بالإجماع على أن تكون هناك دورات وامتحانات واعتماد حكام جدد وكذلك تنمية مهارات الحكام في أغلب مدن ليبيا إذا سمح الوضع يسمح بذلك سوء كان ذلك خلال بطولات أو غير بطولات.

وأفاد عضو اللجنة أنه تمت الموافقة بالإجماع على أن تكون اجتماعات لجنة التحكيم العليا وفق اللوائح المعمول بها وكل اجتماع بين مدن ليبيا إذا كان الوضع يسمح بذلك.

يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور رئيس لجنة التحكيم العليا طارق الصقر، ونائب الرئيس رفيق الكوافي وعضو اللجنة خالد عبدالسميع مخلوف، وعبر الهاتف مقرر اللجنة إبراهيم مادي، وعضوي اللجنة علي الوشيش، والطاهر الرحيبي.