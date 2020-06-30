تشكيل قوة أمنية في طبرق للمشاركة في فرض الحظر

تشكيل قوة أمنية في طبرق للمشاركة في فرض الحظر آمر منطقة طبرق يجري اجتماعا مع عدد من المسؤولين بطبرق

أخبار ليبيا 24-خاص

نوقش في طبرق اليوم الثلاثاء الإجراءات الأمنية وضرورة تطبيق حظر التجول داخل المدينة وخارجها، لتفادي جائحة كورونا التي تشهد تطورًا وبائيًا في عدد من المدن والمناطق الليبية.

وعقد آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء سالم الرفادي اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر بلدية طبرق بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق وأمر قاعدة طبرق البحرية ومدير الأمن المكلف وآمر سرية الشرطة العسكرية ومدير جهاز الحرس البلدي رئيس فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وناقش الرفادي، الإجراءات الأمنية وضرورة تطبيق الحظر داخل المدينة وخارجها، مؤكدًا أنه اعتبارًا من يوم غد سيتم تشكيل قوة أمنية لمساندة الحرس البلدي، لتنفيذ مهامه في ضبط المخالفين وفرض إجراءات الحظر المفروضة بإغلاق المقاهي وصالات الأفراح.

وطالب الرفادي، الجميع بالتكاتف والتعاون من أجل فرض الأمن والأمان داخل منطقة طبرق العسكرية.