تشكيل اللجان الفرعية بالاتحاد العام للقوة البدنية

تشكيل اللجان الفرعية بالاتحاد العام للقوة البدنية ختام الاجتماع العادي الأول للعام الحالي لاتحاد القوة البدنية

أخبار ليبيا24

اختتمت اللجنة العليا للتحكيم بالاتحاد الليبي للقوة البدنية بقاعة اجتماعات الجامعة الليبية الدولية اجتماعها العادي الأول للعام الحالي.

وجاء هذا الاجتماع بعد اعتماد تعديل اللوائح التنفيذية والفنية للاتحاد الليبي للقوة البدنية.

وقال رئيس لجنة التحكيم العليا للاتحاد الليبي للقوة البدنية، طارق الصقر، لأخبار ليبيا24، إنه تم تكليف لجنة التحكيم الفرعية بالمنطقة الشرقية، برئاسة خالد الحداد وفتحي بوراس مقررا وعضوا باللجنة، وأرحومة المجبري عضوا، كما تم تكليف اللجنة الفرعية للحكام بالمنطقة الغربية، برئاسة محمد المحجوب، ومقرر وعضو اللجنة حلمي نصرات وعضوية مصطفي التركي.

وعقد الاجتماع في حضور طارق الصقر رئيس لجنة التحكيم العليا ونائبه الدكتور رفيق الكوافي وعضو لجنة التحكيم الدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، كما شارك بواسطة الهاتف إبراهيم مادي مقرر اللجنة، وأعضاء اللجنة علي الوشيش والطاهر الرحيبي.