انتخاب ليبيا نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، عن انتخاب ليبيا نائباً لرئيس الجمعية العامة للدورة الخامسة والسبعين، وذلك على مستوى المندوبين.

وأوضحت الوزارة، أن عملية الانتخاب جرت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث فازت ليبيا ممثلةً في المندوب طاهر السني بأحد مقاعد منصب نائب الرئيس التي يتم منحها حسب التوزيع الجغرافي للدول.

وأشارت الوزارة، إلى أن منصب النائب يُعنى بتمثيل الرئيس في اجتماعات الجمعية العامة والمساهمة في إدارة جلساتها، إضافة إلى التنسيق المشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في متابعة الملفات المختلفة التي تقع تحت اختصاص رئيس الجمعية العامة.

وأكدت الوزارة، أن هذا الانتخاب جاء تتويجاً للعمل الدبلوماسي في الآونة الأخيرة لوزارة الخارجية الليبية وبعثتي ليبيا الدائمتين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف، والدعم السياسي الذي حظيت به حكومة الوفاق من قبل عدة دول ومجموعات وتكتلات إقليمية.

وقالت وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني، إن تلك الجهود نتج عنها مؤخراً ترشيح ليبيا عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.