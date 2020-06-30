الوفاق تمدد رحلات عودة العالقين في مصر

تزايد أعداد الليبيين الراغبين في العودة من مصر بسبب كورونا

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أخبار ليبيا24

قررت حكومة الوفاق تمديد الرحلات الخاصة بعودة المواطنين العالقين في مصر بسبب كورونا إلى يوم الإثنين القادم، وذلك لتزايد عدد الليبيين الراغبين في العودة لبلادهم.

وقالت خارجية حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إن رئيس المندوبية الليبية بجمهورية مصر العربية، صالح الشماخي، قال إنه تقرر تمديد الرحلات الخاصة بعودة المواطنين العالقين إلى يوم الاثنين القادم.

وأوضح الشماخي، أن ذلك جاء نظرا لتزايد أعداد المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن والاتفاق مع الشركة الناقلة وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، مشيرًا  إلى أن الأمور تسير وفق ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة العليا.

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