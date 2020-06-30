المسماري: اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا من العسكرية الروسية المسماري ينتقد موقف المجتمع الدولي خاصة في قضية حظر تصدير السلاح

أخبار ليبيا 24 – متابعات



أكد الناطق الرسمي باسم قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اهتمام قوات الجيش بالسلاح روسي الصنع نظرا لخبرة قادته به.

المسماري قال – في حديث حصري لـوكالة ”سبوتنيك” اليوم الثلاثاء – كل اهتمامنا بالسلاح الروسي لأننا تخرجنا في المدرسة العسكرية الروسية.

واستطرد “لا أستطيع الإجابة عن سؤال التعاون مع روسيا في المستقبل بعد رفع الحظر، الآن، لأنه سؤال يحتاج إلى خطة استراتيجية مستقبلية، ويحتاج إلى اعتماد هيكلة الجيش الليبي من جديد”.

وأردف قائلًا “سنرى في المستقبل هل يعتمد الجيش على السلاح الشرقي أو السلاح الغربي، وبعدها يتم التوجه أو الخلط بين السلاحين غربي وشرقي، مثل مصر على سبيل المثال ” .

و انتقد المسماري، موقف المجتمع الدولي من ليبيا خاصة في قضية حظر تصدير السلاح، مضيفًا أنها يتم التعامل معها عبر مجلس النواب الشرعي في طبرق .