المريمي: حكومة الوفاق مغلوب على أمرها والحل العسكري الخيار الأخير 

أخبار ليبيا24

قال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن حكومة الوفاق مغلوبة على أمرَها ومكَبلة ويهمها مصالحها الضيقة على حساب ليبيا.

وأضاف المريمي في حواره مع صحيفة “المصري اليوم” الإثنين أن طلب تدخل مصر عسكريًا سيكون رسميًا إذا تدخلت تركيا ناحية الشرق وعندها سيكون أمام تركيا خياران إما التراجع أو المواجهة الحاسمة معها.

وأشار مستشار رئيس مجلس النواب إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثبت أنه رئيس عربي حريص على استقرار المنطقة وخصوصًا ليبيا التي يعتبر أمنها القومي من أمن مصر نظرًا للحدود المشتركة.

وذكر المريمي أن رسالة السيسي كانت واضحة إلى الليبيين أنفسهم بضرورة الحوار والعمل على التفاوض لإيقاف الحرب.

ولفت مستشار رئيس المجلس إلى أن مجلس النواب حريص على الوصول لحل سياسي والحل العسكري هو خياره الأخير.