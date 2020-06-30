الحويج: مستعدون لكل الخيارات في حال تغول المليشيات واتساع العدوان التركي 

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قال وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج إن الحكومة الليبية مستعدة لكل الخيارات الأخرى في حال تغول المليشيات أكثر واتساع العدوان التركي.

وأضاف الحويج في لقاء مع “سكاي نيوز عربية ” أن الحكومة الليبية مع الحل السياسي في ليبيا شريطة أن يتم ذلك وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

وشدد وزير الخارجية في الحكومة الليبية على ضرورة وقف العدوان التركي المباشر على ليبيا، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بكل الجهود العربية والدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا والوصول إلى تسوية سياسية.

وأكد أن هذه التسوية السياسية يجب أن تقوم على أساس مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة بحيث يتم الوصول إلى حكومة وحدة وطنية تنزع السلاح الموجود خارج إطار شرعية الدولة.

وأشار إلى إنه ناقش مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، ملف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.

وأفاد الحويج أن الانتهاكات وقعت في المدن التي كانت تدعم خيار الشعب الليبي المطالب بنهاية عهد المليشيات والتدخلات الأجنبية، وخاصة في ترهونة التي اختطف 500 من أبنائها بسبب مواقفهم السياسية.

ونفى وزير الخارجية الاتهامات الموجهة إلى الجيش الليبي بقيامه بالانتهاكات مؤكدًا أنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، والهدف منها تشويه سمعة القوات المسلحة لأنه جيش نظامي واحترافي.