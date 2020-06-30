الثني يستعرض مع النائب عن النواحي الأربعة انتهاكات مليشيات الوفاق 

أخبار ليبيا24

استعرض رئيس مجلس الوزراء للحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء مع عضو مجلس النواب عن النواحي الأربعة علي المجدوب انتهاكات الميليشيات لحقوق الإنسان في المنطقة الغربية.

وناقش الثني مع النائب خلال الاجتماع في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية والميليشيات الخارجة عن القانون في المنطقة الغربية بعد الدعم الذي تحصلت عليه من قبل النظام التركي والمرتزقة السوريين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عن تشكيله للجنة تتولى مهمة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة الغربية، وذلك بموجب قراره رقم 84 لسنة 2020 ميلادي، برئاسة وكيل عام وزارة العدل خالد أمراجع نجم وعضوية آخرين.

وشدد الثني على ضرورة التعاون مع هذه اللجنة بجمع وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والتشريعات ذات العلاقة والتي حصلت بالمنطقة الغربية، وعلى وجه الخصوص بالمدن التي تعرضت للانتهاكات في الأحداث الأخيرة والمتمثلة في ترهونة، وقصر بن غشير، والسبيعة، وسوق الخميس، والعواتة، وبني وليد، والشويرف، وصبراتة، وصرمان، والجميل، والأصابعة، وسرت وغيرها من المناطق.

وأوضح رئيس الحكومة أن اللجنة تحدد – بحسب القرار نفسه نوع الانتهاكات التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا للتصنيف الدولي والوطني.

ولفت الثني إلى أنه يقع على عاتق اللجنة كذلك فتح قنوات الاتصال والتواصل مع كافة الجهات العامة والخاصة لجمع المعلومات عن هذه الانتهاكات، وتشكيل لجان فرعية لجمع الاستدلالات وتقصي الحقائق خاصة من نازحي المدن المذكورة.

وذكر رئيس الحكومة أن اللجنة تتولى مباشرة مهامها في أية مدينة أو منطقة بدولة ليبيا تتعرض للانتهاكات المشار إليها على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها في هذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ استلام هذا القرار.

ومن جهته، ثمن المجدوب بعمل الحكومة الليبية ورئيسها، مثمنا هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة في توثيق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب العادل.