أهالي زليتن يحتجون بسبب انقطاع الكهرباء لفترات طويلة 

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نظم أهالي مدينة زليتن صباح الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة توزيع زليتن التابعة للشركة العامة للكهرباء. بسبب الانقطاع لفترات طويلة.

وجاءت هذه الوقفة احتجاجا على الوضع الذي تعيشه البلدية من انقطاعات متكررة للكهرباء والتي تصل إلى فترات انقطاع لأكثر من 22 ساعة.

وحمل المحتجون شركة الكهرباء المسؤولية الكاملة وراء المشاكل التي تعاني منها الشركة مطالبين بإقالة إدارتها لتقصيرها في أداء واجبها بشكل كامل.

وشهدت العاصمة طرابلس حراكًا شعبيًا أمام مقر شركة الكهرباء بمنطقة الظهرة رافعين شعارات تنديد بسبب مُعاناة المواطن من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

وأكد المحتجون في وقفتهم الاحتجاجية أن انقطاع التيار الكهربائي تجاوز في بعض الأحيان (20) ساعة متتالية.