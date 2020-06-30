أمن الكفرة: ضبط سيارات يقودها أجانب دون إجراءات قانونية 

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قال المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة ملازم أول محمد خليل إن مركز شرطة الجوف الغربي ضبط عدد سيارتين يقودها أشخاص أجانب بدون إجراءات قانونية وترخيص.

وأضاف خليل – بحسب الصفحة الرسمية للمديرية على “فيسبوك” – أنه تمت إحالة هذه المركبات إلى قسم المرور والتراخيص في مديرية أمن الكفرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المتحدث باسم المديرية أن هذا الإجراء تم بناءاً على تعليمات مدير أمن الكفرة عقيد خالد حيار ، الصادرة للمراكز والأقسام والوحدات التابعة للمديرية بضبط أي مركبة يقودها شخص أجنبي بدون إجراءات وترخيص .