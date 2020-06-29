مكافحة كورونا طبرق توصي بتحويل الحالات الموجبة إلى مناطقها

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا طبرق فرج الجالي اليوم الإثنين نوصي بضرورة عاجلة بتحويل أي حالة موجبة قادمة من أمساعد إلى الحجر الصحي للمنطقة التابع لها .

وأكد الجالي من خلال كتاب رسمي لرئيس المجلس التسييري طبرق فرج بو الخطابية و مدير مديرية الأمن ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا طبرق عميد ميلود جواد أن الحجر الصحي التابع لمناطق البطنان هو مسؤول فقط عن استقبال الحالات الموجبة للمقيمين بمناطق البطنان.

وأضاف رئيس اللجنة الحجر الصحي التابع لمناطق البطنان يشمل المناطق من أمساعد شرقًا إلى عين الغزالة غربًا إلى الجغبوب جنوبًا وبقية الحالات يحال كل منها إلى المنطقة المقيم بها .