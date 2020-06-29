ماكرون: تركيا باتت أكبر متدخل في الشأن الليبي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تركيا باتت أكبر متدخل في شأن ليبيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنها تراجعت عن أي التزام قطعته بخصوص الملف الليبي.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الإثنين، إن أنقرة لم تحترم أي التزام قطعته في مؤتمر برلين الذي عقد قبل أشهر بشأن ليبيا.

وأشار ماكرون، إلى أن أنقرة زادت حضورها العسكري في ليبيا بعد مؤتمر برلين، كما “أرسلت إرهابيين ومرتزقة إلى ليبيا”، على حد قوله.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن سلوك تركيا في ليبيا يلقي بمسؤولية جنائية وتاريخية على حلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي يجب أن يتعامل مع هذا الوضع، وفق قوله.