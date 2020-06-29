مؤسسة النفط: خسائر إقفال النفط تجاوزت 6,233 مليار دولار

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم الإثنين، أن خسائر إقفالات النفط في ليبيا بلغت أكثر من 6,233 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد 163 يوما من إقفال “غير القانوني” للنفط.

وقد أعربت المؤسسة في بيان لها اليوم، عن “أملها من قيام الدول الإقليمية المسؤولة عن إقفال النفط برفع الحصار عن المنشآت النفطية والسماح باستئناف الإنتاج لصالح جميع أبناء الشعب الليبي”.

وأكدت المؤسسة، أنه جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية مفاوضات بين حكومة الوفاق الوطني ومؤسسة النفط وعدد من الدول الإقليمية، تحت إشراف الأمم المتحدة والولايات المتحدة، وذلك من أجل استئناف إنتاج النفط.

وجددت المؤسسة ، تصميمها على أن يضمن الاتفاق الشفافية، وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، أنها تهدف أيضًا – في إطار موازي – إلى أن يتضمن الاتفاق حلولًا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى، وفق قولها.

وكان حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية، قد أعلن اليوم الإثنين، إعادة ضخ النفط بـ “إراداته”، مشترطًا ضمان التوزيع العادل للإرادات، مؤكدا تفويض القيادة العامة للجيش الوطني ومجلس النواب للتواصل مع المجتمع الدولي لعدم ضمان وقوع إيرادات النفط في أيدي المليشيات.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في 18 يناير الماضي حالة القوة القاهرة على الموانئ والحقول النفطية، عقب إعلان جهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.