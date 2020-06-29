لجنة الطاقة بالبرلمان تتطلع إعادة تصدير النفط بعد وقف إطلاق النار

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعربت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي، عن تطلعها إلى إعادة تصدير النفط في أقرب فرصة بعد وقف إطلاق النار، وآليات تضمن توزيع عوائده بشكل عادل على كل الليبيين وضمان عدم وصولها للمجموعات الإرهابية والخارجة عن القانون.

وأكدت اللجنة في بيانها، قيامها ببذل أقصى الجهود في سبيل تصدير النفط، مشيرة إلى أن تأخير ذلك كان بسبب إصرار حكومة الوفاق على عدم توقيع وقف إطلاق النار من قبل.

وحذرت اللجنة التي يرأسها النائب عيسى العريبي، من انتقال القتال إلى مواقع إنتاج وتصدير النفط الذي سيهدد بإتلاف المرافق النفطية يستحيل معها أي عودة سريعة للتصدير مما يجعل شعبنا الخاسر الأكبر الذي سيعاني طويلا من تداعيات هذه التهور، وفق نص البيان.

وذكر البيان، أن لجنة الطاقة ومجلس النواب جددا تأكيدهما على أن النفط ثروة لجميع الليبيين بدون تمييز ويجب أن ينعم بخيراته الجميع، مثمنا دور القوات المسلحة وحرس المنشآت النفطية في حماية الموانئ والحقول النفطية.