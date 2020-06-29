كورونا ليبيا.. الأرقام في تزايد بجميع الحالات

أخبار ليبيا24

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الأحد 35 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة إضافة إلى تسجيل 25 حالة شفاء جديدة.

وأفاد المركز الوطني في نشرته اليومية أن الحالات الموجبة التي جرى تسجيلها منها، 23 حالة في سبها و3 في بنغازي و4 في طرابلس وواحدة في كل من مصراتة وككلة والشويرف، إضافة لحالتين في ترهونة. وبهذا ارتفع إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 762 إصابة.

كما أوضح المركز، أنه سجل 25 حالة شفاء، منها 8 في سبها و3 في طرابلس و10 في صرمان و2 في غدامس و2 في مصراتة، ليكون إجمالي المتعافين 196 متعافٍ.

هذا وسجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 3 وفيات جديدة جراء الفيروس منها حالتين في سبها وواحدة في مصراتة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في ليبيا إلى 21 حالة وفاة.