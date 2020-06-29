طفلة يعود لها سمعها بعد 12 عام

طفلة يعود لها سمعها بعد 12 عام نجاح أول عملية زراعة قوقعه بمستشفى الثورة بالبيضاء

أخبار ليبيا 24 – خبر

نجح طاقم طبي في مستشفى الثورة البيضاء في إجراء أول عملية زراعه قوقعه لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما وبعد شهر من إجراء العملية أتيح للطفلة أن تسمع للمرة الأولى منذ ولادتها .

وأظهر مقطع فيديو بث على الصفحة الرسمية لمستشفى الثورة بمدينة البيضاء فرحة الطفلة بهذا الأمر .

يذكر أن الطاقم الطبي الذي أشرف على عملية الطفلة تكون من الدكتورة أمال الهوني و الدكتورخالد بوعزيزة رئيس الفريق الطبي.

و اعتمدت إدارة المستشفى هذا النوع من العمليات لأول مرة بمستشفى الثورة بالبيضاء على أن تستمر هذه العمليات حسب الخطة التي وضعتها الإدارة مع وزارة الصحة بالحكومة الليبية والتي انتهجت في وقت سابق مبدأ توطين العلاج بالداخل .