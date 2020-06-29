ضبط “سوادين” يمتهنون قطع الأشجار وتفحيمها في بوعطني 

أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة اليوم الإثنين أن عناصر الجهاز ضبطوا عدة أشخاص يقومون بتقطيع الأشجار وتفحيمها بين المباني السكنية بمنطقة بوعطني.

وأضاف مكتب الإعلام أن عدة شكاوى وردت حول قيام مجموعة أشخاص بقطع الأشجار وتفحيمها بين مباني مكتظة بالسكان بمنطقة بوعطني بمدينة بنغازي.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن دوريات عناصر الجهاز انطلقت إلى المكان وقامت بضبط أشخاص تعدو على البيئة الحية بمنطقة بوعطني وبجانب مدرسة للتعليم الابتدائي.

وأوضح المكتب أن هذه المجموعة تقوم بجمع الخشب عن طريق قطع الأشجار وإحراقها ما يُسبب تلوث بيئي أدى إلى الإبلاغ عنهم علماً بأن مثل هذه الأعمال لها ضوابط وقوانين وهنالك جهات تختص بها.

وأكد مكتب الإعلام أنه تم ضبط المُخالفين وهم من الجنسية السودانية واستدعاء صاحب المكان لتتم إحالتهم بموجب تقرير إلى جهات الاختصاص.