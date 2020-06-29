سالتو يرد على حقيقة هروبه من الإسكندرية

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فنّد المهاجم الليبي، في صفوف الاتحاد السكندري، أنيس سالتو، ما الأنباء المتداولة عن هروبه من الإسكندرية، مؤكدا أنه عاد إلى في إجازة للاطمئنان على أسرته.

وقال سالتو، إنه سافر إلى ليبيا بعد استئذان المدير الفني، طلعت يوسف، وعبد الجليل إمام مدير الكرة، مؤكدًا، أنه منذ توقف الدوري المصري لكرة القدم، وهو متواجد بالإسكندرية، ولم يرحل إلى بلاده على غرار المحترفين الآخرين بالفريق.

وأوضح، جاءت فرصة وجود طائرة ليبية ليستأذن الجهاز الفني للسفر الاطمئنان على أسرته، مؤكدًا أنه ملتزم بتعاقده مع النادي المصري وليس هناك داعٍ لتركه.

وخضع سلتو، قبل سفره لليبيا، لإجراء اختبارات فيروس كورونا رفقة فريقه الاتحاد السكندري، وذلك استعدادا لعودة النشاط الكروي، الذي توقف منذ ثلاثة أشهر، بسبب تفشي الجائحة.