حومة: روسيا تريد رجوع ليبيا قوية كما كانت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومة، إن تركيا تمارس ضغوطا كبيرة على حكومة الوفاق في طرابلس من أجل التوجه إلى مدينة سرت بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي الغنية بالنفط.

حومة أضاف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن هناك محاولات حثيثة من تركيا للضغط على حكومة السراج للتوجه إلى مدينة سرت ومن ثم الاستيلاء على منطقة خليج سرت النفطي وأيضا مدينة الجفرة، معتبرا أن الأخيرة بوابة إلى الجنوب الليبي وحقوله النفطية ومن ثم ستبقى لهم السيطرة على كل مقدرات الليبيين والتحكم فيها وبيعها كما يشاؤون وبالنسبة إليهم هذا أمر مرفوض.

وأكد أن تركيا مارست ضغوطا على الوفاق من أجل توقيع مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية في نوفمبر الماضي، معتبرا أن السبب وراء ذلك هو أطماع تركيا في ليبيا ومن بينها إعلان الرئيس التركي، رجب أردوغان، التنقيب عن الغاز في هذه المياه الإقليمية، إذا الغاية والغرض لا تصب في مصلحة الليبيين، إنما في مصلحة حكومة أردوغان المتمثلة في الاستيلاء على كل الثروات ليبيا.

وأثنى على الدور الروسي في ليبيا، قائلا “روسيا اتخذت موقفا جادا لعودة ليبيا قوية كما كانت، وموسكو تدعم كل الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، ونحن نقدر وندعم الجهود الروسية، وروسيا لم تترك ليبيا للعابثين وإنما وقفت وقفة جادة، ونحن لمسناه من المسؤولين في روسيا، وقفة جادة وحقيقية وصادقة لعودة ليبيا كما كانت لتأخذ مكانها بين الدول”.

وواصل “روسيا تدعم كل الجهود التي ترمي إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية، فهي ستكون داعم لنا في مجلس الأمن وفِي اجتماعات الدول الثمانية أو العشرين وما إلى هنالك من اجتماعات”.

ورحب بموقف جامعة الدول العربية من الأزمة الليبية مؤخرًا، معتبرا أن بيان وزراء الخارجية العرب موقف جيد، مضيفًا “كان في الفترات الماضية دور جامعة الدول العربية للأسف ضعيف جدا، ولكن استعادت جامعة الدول العربية عافيتها من خلال اجتماعها الأخير على مستوى وزراء الخارجية العرب”.

ودعا إلى دور أكبر للولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، معربا عن ثقته في قدره واشنطن على التأثير في مواقف الدول المنخرطة في الأزمة الليبية من أجل العودة للعملية السياسية.

وذكر أن الدور الأمريكي لم يكن واضحا بالنسبة لليبيا، معتبرا أن على واشنطن أن تلعب دورا أكبر على صعيد الأزمة الليبية، وخصوصا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، حيث تمتلك القدرة على التأثير على العديد من الدول المتداخلة في الأزمة الليبية والمساهمة في وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

واستطرد قائلا “هناك تواصل مستمر مع واشنطن عبر سفارتها في ليبيا، حيث توجه وفد من مجلس النواب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السابق”، وكانت زيارة ناجحة وشهدت لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، ونحن على استعداده لمزيد من تلك الزيارات في سبيل البحث عن استقرار ليبيا”.