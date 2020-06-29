“توباكتس” يستضيف دورة المدربين عن بعد

“توباكتس” يستضيف دورة المدربين عن بعد الدورة تشمل أساسيات التدريب و الطرق الحديثة للسباحة والغوص

أخبار ليبيا 24

استضاف نادي “توباكتس” للسباحة والغوص محاضرات عن بعد لمدربي السباحة التابعين للاتحاد الفرعي للسباحة مصراتة .

وجاءت هذه المحاضرات تحت تنظيم الاتحاد العربي للسباحة، وبإشراف الاتحاد العام الليبي للسباحة .

وتتواصل المحاضرات التي تشمل أساسيات التدريب و الطرق الحديثة من تاريخ الثامن عشر وحتى الثلاثين من شهر يونيو الجاري .

وتقام المحاضرات عن طريق الإنترنت عن بعد، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا .