“توباكتس” يستضيف دورة المدربين عن بعد
الدورة تشمل أساسيات التدريب و الطرق الحديثة للسباحة والغوص
أخبار ليبيا 24
استضاف نادي “توباكتس” للسباحة والغوص محاضرات عن بعد لمدربي السباحة التابعين للاتحاد الفرعي للسباحة مصراتة .
وجاءت هذه المحاضرات تحت تنظيم الاتحاد العربي للسباحة، وبإشراف الاتحاد العام الليبي للسباحة .
وتتواصل المحاضرات التي تشمل أساسيات التدريب و الطرق الحديثة من تاريخ الثامن عشر وحتى الثلاثين من شهر يونيو الجاري .
وتقام المحاضرات عن طريق الإنترنت عن بعد، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا .