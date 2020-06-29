تصفية أحد عناصر “شورى بنغازي” رميًأ بالرصاص في مصراتة

تصفية أحد عناصر “شورى بنغازي” رميًأ بالرصاص في مصراتة رغم مقتله أمام أخيه فقد تم تسجيل القضية ضد مجهول

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أقدم مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية بمدينة مصراتة بتصفية القيادي بشوري إرهاب بنغازي المدعو “عبدالسلام مصباح الفيتوري” الملقب بــ”جرثومه” .

وتم استهداف المدعو “جرثومه” بوابل من الرصاص، وذلك أثناء تواجده أمام منزله في منطقة الدافنية ليلة السبت، وهو من مواليد 1980، وكان يقيم بحي الليثي القديم في مدينة بنغازي، قبل فراره لمصراتة .

و سبق وأن خاض الفيتوري مواجهات ضد قوات الجيش الوطني في مدينة بنغازي والهلال النفطي و طرابلس منذ 2014 إلى 2020 .

وصدر أمر بدفنه من الطب الشرعي أمس الأحد الموافق للثامن والعشرين من يونيو بمدينة مصراتة بناءا على تعليمات المحامي العام بعد أن تبين وأعترف شقيقه “عصام” بمقتل شقيقه “عبدالسلام” في ظروف غامضة، وتم دفنه في مقبرة بورويه، وتكفلت بإجراءات الدفن عائله من “ال النعاس ” وهم من سكان الليثي أيضًا، ومقيمين حالياً في مدينة مصراتة.

وكان العشرات من أهالي مجلس شوري ثوار بنغازي ودرنه، وقفة احتجاجية، أمس الأحد، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المحتجزين لدى مليشيا الردع الخاصة .

وتجمع المتظاهرون أمام مجمع المحاكم في طرابلس، ورددوا هتافات ضد قوة الردع وآمرها عبدالرؤوف كارة .