بنت بية تناشد توفير مواد التشغيل للكشف عن كورونا نقص مواد التشغيل سيسفر عن زيادة تفشي كورونا

أخبار ليبيا24

ناشدت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع بنت بية بجنوب غرب ليبيا، اليوم الإثنين، المسؤولين في قطاع الصحة الليبية، توفير مواد التشغيل للكشف عن فيروس كورونا بمختبر سبها المرجعي.

وأكدت الجمعية، ان نقص مواد التشغيل سيعيق عمليات الكشف السريع وحصر المخالطين في الجنوب، مما قد يسفر عن زيادة تفشي المرض وخروج الوضع عن السيطرة.

وطالبت الجمعية، بتوفير المواد التشغيلية بشكل عاجل وبكمية وافرة إضافة إلى توفير جهاز الكشف “بي سي آر” لكل بلدية لكبر المساحة الجغرافية وللحصول على النتائج بشكل سريع وعمل مسح شامل بمنطقة الجنوب الغربي للبلاد.

وتعتبر مناطق جنوب غرب ليبيا من أكثر المناطق التي سجلت إصابات بفيروس كورونا، تعدت الـ200 إصابة.