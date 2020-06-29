الوطنية للنفط تطالب بعدم استخدام حقول النفط كهدف عسكري

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، إنها تأمل أن يضمن اتفاق إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية الشفافية وأن تحقق إيرادات النفط العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين.

كما شددت المؤسسة، على ضرورة أن يتضمن الاتفاق حلولًا لحماية المنشآت النفطية، والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى.

أتى ذلك بالتزامن مع إعلان حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية، إعادة فتح حقول وموانئ النفط، والتي جرى إغلاقها في يناير الماضي، احتجاجًا على استخدام حكومة الوفاق لعوائد النفط لـ “جلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين”.

وقالت المؤسسة، إنها تأمل في رفع “الحصار” عن الحقول النفطية للسماح لها باستئناف عملها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي.