السفير الألماني يؤكد تضامن بلاده مع بلدية طبرق لمجابهة جائحة كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد السفير الألماني لدى ليبيا اوليفيرا اوفيتشا، لعميد بلدية طبرق تضامن السفارة الألمانية مع البلدية بشأن التصدي ومجابهة جائحة فيروس كورونا في المدينة.

وأطلع اوفيتشا، عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية عن آخر التطورات والمستجدات بخصوص فيروس كورونا في ألمانيا، مؤكدا له أنه يتقاسم مع البلدية التجربة الألمانية لمجابهة الوباء بعد زيادة حالات الإصابة في ليبيا.

وأوضح اوفيتشا، أنه بعد تفشي الحالات محليا في ألمانيا أدت السلطات بفرض حصار جزئي في مقاطعتين ويؤثران على 0.8% من أجمالي السكان على الرغم من القلق في المنطقة المتضررة، وفق قولها.

وذكر السفير الألماني خلال خطابه لعميد بلدية طبرق، أنه يؤكد بشكل عام على نهج الانفتاح التدريجي وتفويض السلطات إلى مستوى الحكومة الفرعية إلى جانب زيادة الاختبارات وتشجيع السلوك المسؤول من قبل المواطنين.