الحكومة ببنغازي تدرس سحب عقود الشركات التركية

بنغازي-العنوان

أصدرت الحكومة الليبية برئاسة، عبدالله الثني، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بدراسة سحب عقود تقدر بمليارات الدولارات موقعة مع الشركات التركية، إبان النظام السابق.

وبحث الثني مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور عبدالهادي الحويج، الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات أخرى.

وتعطلت المشروعات المبرة مع الشركات التركية عقب ثورة السابع عشر من فبراير.

وتطرق الاجتماع إلى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق التابعة للحكومة الليبية، أبرزها بنغازي.

وشدد الثني، على ضرورة سحب وإنهاء كافة العقود مع الشركات التركية وفقا للقانون، وذلك لاتخاذ تركيا موقفا عدائيا ضد الشعب الليبي والجيش الوطني الليبي، بما يحول دون استكمالهم لمشاريعهم في ليبيا.

كما شدد رئيس الحكومة، على ضرورة استمرار عجلة الإعمار في ليبيا، بالشكل الذي ينعش كافة المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على أيدي الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا.

وطالب الثني من الحويج، بالشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستئناف أعمالها في مناطق الحكومة الليبية، للأمان الذي تحظى به.