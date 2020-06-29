الترجي يرفع شعار لا للتفريط في “الهوني”

الترجي يرفع شعار لا للتفريط في “الهوني” مسؤولي الترجي غير مستعدين للتفريط في "الهوني" مهما كانت الإغراءات

أخبار ليبيا 24

أكدت تقارير صحفية أن إدارة نادي الترجي التونسي متمسكة بالمحترف الليبي “حمدو الهوني” .

وأوضحت هذه التقارير أن “الهوني” تلقى ما لايقل عن عرضين مغريين منذ تألقه في بطولة العالم للأندية، لكن مسؤولي الترجي الرياضي غير مستعدين للتفريط في نجم المنتخب الليبي مهما كانت الإغراءات .

وتشير التقارير أن “حمدو الهوني” سيواصل مسيرته مع الأحمر والأصفر إلى غاية انتهاء عقده في شهر يونيو 2021.

وباشر الهوني تدريباته مع الترجي التونسي الأسبوع الماضي بعد توقف لأشهر بسبب تفشي جائحة كورونا .