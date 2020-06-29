الاستشارية ببنغازي.. تسجيل إصابة وحالات شفاء ووفاة واحدة بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في بنغازي، اليوم الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بنغازي، إضافة إلى تسجيل ست حالات شفاء في البيضاء وحالة وفاة في بن جواد.

وأفادت اللجنة، أن معمل “كوفيد19” بمركز بنغازي الطبي استلم اليوم 105 عينة، وعقب إجراء التحاليل أظهرت ظهور 104 حالات سالبة وحالة إصابة واحدة داخل بنغازي.

وبينت اللجنة، شفاء عدد 6حالات مصابة بكورونا في البيضاء، كما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة في بن جواد.