اجتماع أمني للوفاق وسط تصاعد عمليات التصفية بمناطقها

أخبار ليبيا24

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اجتماعًا مع أمراء المناطق العسكرية طرابلس الغربية الوسطى التابعة لحكومة الوفاق، لمناقشة القضايا الأمنية التي من شأنها تعزيز وترسيخ مفاهيم الأمن الشامل لبسط السيطرة الأمنية.

أتى ذلك في ظل الأنباء المتواترة حول وجود عمليات تصفية لعدد من القيادات التابعين لعدد من المجموعات المسلحة في طرابلس ومصراتة بينهم قياديين في “مجلس شورى ثوار بنغازي”.

وبحث الاجتماع، مناقشة التعاون والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات البلد الآمن والغرفة الأمنية المشتركة المنطقة الغربية العسكرية، فيما يتعلق بالأمور الأمنية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المدن والمناطق التابعة لحكومة الوفاق.

وشهدت المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق، خلال الأيام الماضية، تصاعد لعمليات التصفية لعدد من العناصر التابعين للمجموعات المسلحة، بينها مقتل عبدالسلام الفيتوري أحد القيادات البارزة في “مجلس شورى ثوار بنغازي” بمنطقة الدافنية في ضواحي مصراتة، والقيادي أيمن صالح الملقب بـ “باله” القيادي البارز في ميليشيا “الرحبة” في ضاحية جنزور غربي العاصمة طرابلس.

كما أعلن اليوم عن مقتل أحد عناصر “كتيبة فرسان جنزور” إثر تعرضه لوابل من الرصاص بمنطقة السراج في طرابلس، حيث نعت الكتيبة مقتل “محمد علي السويح”، برصاص حي إثر خروجه مع أهالي المنطقة في احتجاج ضد تكرار قطع الكهرباء لفترات طويلة على طرابلس وجنزور والسراج والنجيلة.