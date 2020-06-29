إلغاء مسابقتي الآمال و الأواسط في بنغازي

إلغاء مسابقتي الآمال و الأواسط في بنغازي هذا القرار جاء حفاظًا على سلامة الجميع من كورونا المتجدد

أخبار ليبيا 24

قرر الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي إلغاء استئناف مسابقتي “الآمال و الأواسط” للموسم الرياضي 2019- 2020 .

وقال رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الفرعي بوفاخرة المشيطي – لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن هذا القرار جاء حفاظًا على سلامة الجميع دون تحديد أو استثناء من تفشي فيروس كورونا .

بوفاخرة قدم الشكر والتقدير للأندية على مجهوداتها، وعن التعاون المطلق مع الاتحاد الفرعي وكافة لجانه في المساهمة الفعالة في نجاح كل نشاطاته.

وكانت الأنشطة الرياضيه قد توقفت شهر مارس الماضي، وذلك بسبب الوقاية من فيروس كورونا المتجدد .